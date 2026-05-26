Policía secuestró dos motocicletas en distintos procedimientos en San Pedro y Gobernador Castro

Un joven de 26 años fue demorado por personal de la Estación de Policía Comunal en la calle Carlos Pellegrini al 1100 de San Pedro, luego de ser interceptado mientras circulaba a bordo de una motocicleta robada.

Los efectivos policiales constataron que el rodado, una Guerrero GT70 de color negro, registraba un pedido de secuestro activo por el delito de hurto desde el 23 de mayo de 2018.

Tras el procedimiento, tomó intervención la fiscalía local en turno, que dispuso la notificación de la causa por encubrimiento al conductor y su posterior liberación, mientras que el vehículo fue trasladado al depósito judicial.

Por otra parte, en la localidad de Gobernador Castro, el personal policial desplegado en la calle San Juan sin número procedió al secuestro de otra motocicleta durante la misma jornada. Se trata de una Gilera Smash de 110 centímetros cúbicos que era conducida por un adolescente de 17 años, quien al momento del control institucional carecía de la documentación habilitante obligatoria para circular por la vía pública.

Ante esta infracción a la Ley Nacional de Tránsito, se iniciaron las actuaciones correspondientes con intervención directa del Juzgado de Faltas local.