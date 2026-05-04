Grave accidente en pleno centro: una mujer con fracturas

tras un fuerte siniestro vial ocurrido en la intersección de. El accidente se produjo cuando, por causas que se investigan, colisionaron unay un automóvil marca Fiat.

El hecho se registró luego de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre el impacto en dicha esquina. Al arribar al lugar, el personal policial constató que ambos rodados eran conducidos por mujeres de la misma edad.

Debido a la violencia del choque, la ocupante del rodado menor debió ser trasladada de urgencia por una ambulancia del 107 al nosocomio local. Una vez en el centro de salud, los médicos confirmaron que la paciente presentaba fractura de tobillo y de omóplato, lesiones de carácter grave.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 11, que dispuso las actuaciones de rigor bajo la carátula de lesiones culposas. Asimismo, la justicia ordenó el secuestro preventivo de ambos vehículos involucrados para realizar las pericias correspondientes.