Piden elevar a juicio la causa contra una contadora sampedrina por millonaria defraudación contra una empresa de Pilar

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Pilar,, solicitó la elevación a juicio de la causa que investiga a la contadorapor el delito de. La imputada, con domicilio en San Pedro, está acusada de haber provocado un perjuicio económico superior a loscontra la firmamientras se desempeñaba como jefa de Administración.