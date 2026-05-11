Piden elevar a juicio la causa contra una contadora sampedrina por millonaria defraudación contra una empresa de Pilar
El titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Pilar, Germán Camafreita Steffich, solicitó la elevación a juicio de la causa que investiga a la contadora María José Pucurull por el delito de defraudación por administración fraudulenta. La imputada, con domicilio en San Pedro, está acusada de haber provocado un perjuicio económico superior a los 111 millones de pesos contra la firma Hongos del Pilar S.A. mientras se desempeñaba como jefa de Administración.
De acuerdo a la requisitoria presentada ante el Juzgado de Garantías N° 6, la maniobra delictiva se ejecutó en un periodo de 51 días hábiles bancarios, entre octubre y diciembre de 2024. La fiscalía sostiene que Pucurull aprovechó su cargo y el acceso al home banking de la firma para desviar 19 cheques electrónicos (e-cheqs) por un monto de $108.967.993,19, los cuales fueron acreditados en su cuenta personal y en la de una empresa tercera que no mantenía vínculos comerciales con la damnificada.
La investigación judicial también permitió acreditar que la profesional intervino la liquidación de haberes elaborada por el departamento de Recursos Humanos. Según el expediente, Pucurull modificó ilegalmente las planillas de depósito para generar un aumento indebido en su propio sueldo de aproximadamente 8 millones de pesos. Si bien la imputada realizó una devolución parcial de 5 millones de pesos tras ser confrontada por sus superiores, el arqueo final arrojó un faltante total de $111.967.993,19.
En su estrategia de defensa, la contadora alegó que los movimientos de fondos eran operaciones consensuadas con la dirección de la empresa para el manejo de gratificaciones y pagos informales. No obstante, el Ministerio Público Fiscal desestimó estos argumentos al considerarlos un intento de deslindar su responsabilidad penal, basándose en las pericias contables y los testimonios de los directivos que confirmaron el abuso de confianza y la falta de autorización para dichas transacciones.
Con la elevación de la causa, se espera el sorteo del Tribunal Oral Criminal que llevará adelante el debate. La imputada deberá enfrentar cargos bajo los términos de los artículos 45 y 173 del Código Penal.
Pucurull también está imputada por desvío de fondos en el puerto de San Pedro, en donde trabajó durante 19 años.