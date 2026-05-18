Obras de entoscado y mejora de calles en Vuelta de Obligado

El Municipio de San Pedro avanza con un plan de mantenimiento y mejorado de calles en la localidad histórica de Vuelta de Obligado. El programa de obras públicas tiene como objetivo central optimizar la circulación interna y facilitar el acceso a diferentes sectores que resultan clave tanto para los residentes estables como para el flujo de visitantes.

Las tareas que lleva adelante el personal vial consisten en el aporte, distribución y nivelación de tosca sobre la calzada de diversas arterias del tendido urbano. El esquema de intervenciones comenzó en la zona de la playa y en la bajada de lanchas, un sector de constante actividad que es utilizado de forma habitual por los pescadores locales de la región.

En la continuidad del cronograma de trabajo, las cuadrillas municipales extendieron las tareas de entoscado a otros puntos estratégicos de la localidad, entre los que se destaca la calle La Salamanca, ubicada sobre la zona de la barranca. Desde la comuna confirmaron que las obras viales proseguirán durante los próximos días con el fin de reforzar la infraestructura y garantizar la transitabilidad en uno de los principales atractivos turísticos e históricos del distrito.