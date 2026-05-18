Viveristas y autoridades se reunieron por medidas de seguridad y sanidad

Funcionarios municipales mantuvieron una reunión de trabajo con productores rurales propietarios de viveros de la ciudad con el objetivo de abordar distintas problemáticas que afectan al sector y coordinar mecanismos articulados de prevención, control y acompañamiento institucional.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario privado del intendente, Alfredo Carrasco; el secretario de Desarrollo Económico, Luciano Arias; el subsecretario de Producción e Industria, Ariel Álvarez; y el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez. Asimismo, la mesa técnica contó con la participación activa de representantes de la oficina local del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Durante la jornada, las autoridades y los productores analizaron una serie de hechos delictivos denunciados recientemente, referidos al robo en cantidad de plantas y diversas especies vegetales. Al respecto, desde el área de Seguridad se informó que las fuerzas competentes ya se encuentran trabajando en las líneas de investigación correspondientes a partir de las denuncias formales radicadas por los damnificados.

En ese marco, los funcionarios municipales destacaron la rapidez en la articulación entre las carteras de Producción, Seguridad y los organismos fitosanitarios para brindar asistencia inmediata a los productores afectados y avanzar en el diseño de nuevas acciones preventivas en las zonas rurales del distrito.

Por otra parte, junto a los delegados de Senasa, se evaluó la necesidad de fortalecer los mecanismos de trazabilidad y certificación del material vegetal. Las partes coincidieron en la importancia de promover la comercialización exclusivamente dentro de los canales formales y habilitados, al tiempo que se acordó proveer de mayores herramientas informativas a los viveristas para detectar y denunciar posibles ofrecimientos de mercadería que carezca de la documentación sanitaria y legal correspondiente.



