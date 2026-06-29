Salazar respaldó a Carrasco tras su renuncia y desmintió internas en el gabinete

El Intendente Cecilio Salazar, se refirió en las últimas horas a la renuncia de su secretario privado, Alfredo Carrasco, y descartó de manera tajante las versiones que circulaban sobre un presunto desplazamiento forzado o una crisis interna dentro de su gabinete municipal.

En declaraciones formuladas al programa "Equipo de Radio", el jefe comunal respaldó la figura del funcionario saliente y aclaró el trasfondo de su alejamiento. "Ha sido un gran colaborador mío, somos amigos. Se dice que cuando se pone a un amigo cuesta sacarlo y no fue así. No fue una decisión mía, quiero aclararlo. Si bien no leo mucho los comentarios en las redes sociales, sé que se dice que lo eché, y sería el último funcionario que hubiera echado. Me he sentido respaldado y me ayudó a tomar muchísimas decisiones. Siempre ha sido reflexivo y fue una decisión pura y exclusivamente de él", enfatizó Salazar.

El mandatario sostuvo que los motivos que llevaron a Carrasco a dar un paso al costado están vinculados al desgaste de la función pública en el escenario político actual. "Me decía que había perdido el ánimo y que no se podía recuperar de algunas cuestiones como estar en la grieta. Entiende que no es así, que hay que buscar otros caminos para salir de la situación. No creo que quiera hacer algo en San Pedro. Pero tampoco que se aleje demasiado de la política. Cualquiera lo quiere tener en su equipo de armado político", detalló.

Asimismo, el intendente confirmó que el cargo vacante quedará desestimado y desmintió presiones externas e internas. "Su lugar como Secretario Privado no lo va a ocupar nadie. Se habla de una interna feroz, pero a mí nadie me dice ponelo o sácalo a Alfredo. Si se atreve alguien a llamarme al otro día está afuera. Nunca se hubieran atrevido a hablar mal de Alfredo ni de ninguna otra persona del equipo", advirtió. Por otra parte, se ratificó que Carrasco no renunció a su cargo como concejal municipal, aunque todavía no se precisó si volverá a asumir en su banca de forma inmediata.

La dimisión generó especulaciones sobre el futuro de la hermana del exfuncionario, María Isabel Carrasco, quien se desempeña al frente de la cartera sanitaria del municipio. Salazar ratificó su continuidad y aprovechó para trazar un duro diagnóstico sobre el impacto de las políticas nacionales en el ámbito local. "Isabel es una persona que ha trabajado mucho y bien y quiero que continúe trabajando en el equipo de salud, en el lugar que sea. Muchos dicen que tiene un fuerte carácter. ¿Ustedes creen que es fácil ser Secretario de Salud o de cualquier cosa en este momento? Hoy no hay obras en el país ni en San Pedro. Isabel dio la batalla en este tiempo y dicen ¿por qué no hay medicamentos? Le echan la culpa al Intendente pero no se preguntan qué pasó con el plan Remediar. Entiendo y acepto que le echen la culpa al que tienen más cerca. Es cierto que faltan medicamentos porque el Presidente cortó el Plan Remediar. Hacemos un esfuerzo al igual que la gente, lamentablemente para algo que no tiene ningún destino, porque esto no va a terminar bien para el país", sentenció.

Al ser consultado sobre el horizonte de su propia gestión institucional, el jefe comunal analizó el panorama político venidero. "Nos queda hasta finales del año que viene y veremos si se nos permite ir a la reelección o no. Sigo con ganas de seguir conduciendo el equipo y la gestión. Es una situación extremadamente compleja y lo necesitaba a Alfredo", reconoció.

Durante la entrevista, Salazar también aclaró la situación del secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, precisando que su ausencia se debe a una licencia pendiente. "En el gabinete hay dos personas que no se habían tomado vacaciones: una es el Secretario de Seguridad y la otra soy yo. Él tiene un vínculo muy especial con el norte, con Salta y Jujuy", explicó el intendente respecto al funcionario, quien cuenta con una extensa trayectoria en esa región del país, donde se desempeñó como oficial del Ejército Argentino en el arma de Infantería y secretario general de Inspecciones de la provincia de Salta.