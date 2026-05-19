Nueva jornada territorial de orientación laboral y apoyo a emprendedores

Un procedimiento preventivo en la vía pública permitió al personal del Destacamento de Río Tala recuperar dos inodoros que habían sido sustraídos de los vestuarios de una institución deportiva, luego de que el sospechoso del hecho lograra darse a la fuga. La intervención policial tuvo lugar en las inmediaciones del asentamiento conocido como "25 Viviendas", situado sobre la calle F. Cayetano Rodríguez. Mientras realizaban patrullajes de rutina por la zona, los uniformados identificaron a un sujeto que trasladaba los sanitarios a pie. Al advertir el seguimiento de la patrulla, el individuo abandonó la carga en el suelo y escapó corriendo del sector.
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La Subsecretaría de Producción junto a la Oficina de Empleo llevarán a cabo este lunes una nueva jornada territorial en barrio Bajo Cementerio.
La actividad tiene el objetivo de acompañar a vecinos, vecinas y emprendedores de la comunidad a través de diversas herramientas de desarrollo.
Durante el encuentro, los asistentes podrán acceder a un espacio de orientación laboral que incluirá asistencia técnica para el armado de currículum vitae y asesoramiento personalizado para potenciar proyectos productivos en marcha. Asimismo, se brindará información detallada sobre la oferta de capacitaciones disponibles en la órbita local para aquellos ciudadanos que busquen insertarse o crecer en el mercado laboral actual.
Esta propuesta descentralizada tiene como propósito fundamental acercar la gestión del Estado municipal directamente a los barrios. Mediante la facilitación de estos recursos concretos, la iniciativa busca consolidar un canal directo que mejore las oportunidades de empleo genuino y fortalezca de manera integral el entramado de los microemprendimientos locales.
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