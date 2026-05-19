Nueva jornada territorial de orientación laboral y apoyo a emprendedores

La Subsecretaría de Producción junto a la Oficina de Empleo llevarán a cabo este lunes una nueva jornada territorial en barrio Bajo Cementerio.

La actividad tiene el objetivo de acompañar a vecinos, vecinas y emprendedores de la comunidad a través de diversas herramientas de desarrollo.

Durante el encuentro, los asistentes podrán acceder a un espacio de orientación laboral que incluirá asistencia técnica para el armado de currículum vitae y asesoramiento personalizado para potenciar proyectos productivos en marcha. Asimismo, se brindará información detallada sobre la oferta de capacitaciones disponibles en la órbita local para aquellos ciudadanos que busquen insertarse o crecer en el mercado laboral actual.

Esta propuesta descentralizada tiene como propósito fundamental acercar la gestión del Estado municipal directamente a los barrios. Mediante la facilitación de estos recursos concretos, la iniciativa busca consolidar un canal directo que mejore las oportunidades de empleo genuino y fortalezca de manera integral el entramado de los microemprendimientos locales.