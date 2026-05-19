Recuperaron inodoros robados de un club en Río Tala

Un procedimiento preventivo en la vía pública permitió al personal del Destacamento de Río Tala recuperar dos inodoros que habían sido sustraídos de los vestuarios de una institución deportiva, luego de que el sospechoso del hecho lograra darse a la fuga.

La intervención policial tuvo lugar en las inmediaciones del asentamiento conocido como "25 Viviendas", situado sobre la calle F. Cayetano Rodríguez. Mientras realizaban patrullajes de rutina por la zona, los uniformados identificaron a un sujeto que trasladaba los sanitarios a pie. Al advertir el seguimiento de la patrulla, el individuo abandonó la carga en el suelo y escapó corriendo del sector.

Ante esta situación, los efectivos realizaron el secuestro de urgencia de los elementos, ambos de la marca Capea. Las tareas investigativas posteriores permitieron determinar que los artículos pertenecían al club del pueblo, donde desconocidos habían ingresado tras violentar la puerta de los vestuarios, un ilícito que no había sido reportado formalmente por los damnificados al momento del hallazgo.

Las actuaciones correspondientes quedaron a disposición de la fiscalía descentralizada en turno, encargada de coordinar las diligencias para dar con el implicado y tramitar la devolución de los bienes recuperados a las autoridades de la entidad afectada.