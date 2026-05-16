Nueva feria de Mercados Bonaerenses, camiones de pastas y lácteos y actividades por la Semana de la Miel

El Municipio, en articulación con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, puso en marcha una nueva edición de la Feria de Mercados Bonaerenses frente a la Plaza Constitución, en una jornada comercial y comunitaria que coincide con la celebración de la décima edición de la Semana de la Miel.

La iniciativa, que se extiende hasta las 14.00, busca consolidar los canales de comercialización directa entre los productores de la región y los consumidores locales, facilitando el acceso a alimentos de calidad y fortaleciendo la economía familiar a través de promociones vigentes como los reintegros con la plataforma Cuenta DNI.

La convocatoria reúne una amplia variedad de stands de emprendedores locales que ofrecen conservas, mermeladas, panificados, frutos secos, chacinados y jugos, complementados con la presencia de los camiones de pastas, lácteos y pescados a precios accesibles. En el marco de las actividades dedicadas al sector apícola, el cronograma incluye degustaciones guiadas y charlas temáticas abiertas al público a cargo de los especialistas Alexis Rodríguez y Ricardo Patthey, quienes exponen sobre los aspectos técnicos de la producción y la labor cotidiana del apicultor.

Como parte del diseño de la jornada, la propuesta municipal sumó en esta oportunidad un espacio dedicado exclusivamente a las infancias y las familias, coordinado por profesionales en psicopedagogía, neurodesarrollo y acompañamiento terapéutico, garantizando actividades lúdicas e inclusivas para los asistentes durante todo el desarrollo del evento.