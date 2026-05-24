Un joven de 17 años fue demorado tras un allanamiento en una vivienda, en el marco de una causa que investiga un robo con armas y en la cual se secuestraron además cogollos de marihuana, según informaron fuentes policiales. El operativo fue ejecutado este sábado por personal policial del Gabinete de Tácticas Operativas (GTO) en forma conjunta con efectivos de la Sub DDI local. La medida se derivó de tareas investigativas y de campo desarrolladas a partir de una denuncia radicada en la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro.
Natación: Gran actuación y múltiples medallas para Valentina Boari en el "Promesas Olímpicas" de Chile
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
La nadadora sampedrina Valentina Boari sumó dos medallas de oro en la segunda jornada del Torneo Promesas Olímpicas Chile 2026, con lo que alcanzó un total de tres preseas en lo que va de la competencia continental.
La representante del Club de Pescadores y Náutica obtuvo el primer puesto en la prueba de los 100 metros libres con un tiempo de 1:01.18, registro que representa su nueva marca personal. Posteriormente, Boari aseguró su segundo triunfo del día al cerrar la posta argentina en la especialidad de 4x100 metros combinados, donde el equipo nacional obtuvo el primer lugar.
Con estos dos triunfos, la deportista argentina acumula tres medallas en el torneo, tras la presea de plata conseguida el viernes en la competencia de 50 metros libres. Boari continuará su participación este domingo.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones