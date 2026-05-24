Natación: Gran actuación y múltiples medallas para Valentina Boari en el "Promesas Olímpicas" de Chile

Un joven de 17 años fue demorado tras un allanamiento en una vivienda, en el marco de una causa que investiga un robo con armas y en la cual se secuestraron además cogollos de marihuana, según informaron fuentes policiales. El operativo fue ejecutado este sábado por personal policial del Gabinete de Tácticas Operativas (GTO) en forma conjunta con efectivos de la Sub DDI local. La medida se derivó de tareas investigativas y de campo desarrolladas a partir de una denuncia radicada en la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro.