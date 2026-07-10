Cortan cables de una fábrica de dulces para robar un reflector: atraparon al autor

Un delincuente fue detenido este viernes en la zona de las calles 9 de Julio y Emilio Dipietri tras haber robado un artefacto de iluminación de un establecimiento comercial de San Pedro.

El operativo se originó luego de que un hombre de 34 años cortara el cableado de una fábrica de dulces, situada en la intersección de Dipietri e Hipólito Yrigoyen, para apoderarse de un reflector led negro de la marca King. Tras la denuncia del responsable de la firma, un vecino de 62 años, el personal policial desplegó un patrullaje por las inmediaciones y logró interceptar al sospechoso con el elemento sustraído en su poder.

La Fiscalía en turno dispuso la notificación de la causa penal para el implicado, el secuestro del reflector para ser devuelto a los damnificados y el traslado del aprehendido al sector de calabozos, donde permanece alojado.