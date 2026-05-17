Monitoreo satelital y alerta regional por focos incendios en la zona de islas frente a San Pedro

Elinició unde diversosdetectados en la, los cuales son visibles desde distintos puntos de la ciudad y la zona de la costanera, según informaron fuentes oficiales.

Las quemas se encuentran activas en jurisdicción de la provincia de Entre Ríos, dentro de un corredor de incendios que también afecta a sectores situados frente a las localidades bonaerenses de Ramallo y Baradero.

A través de la Dirección Municipal de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Gobierno, y por expresa directiva del intendente Cecilio Salazar, se realiza un seguimiento satelital constante de la evolución del fuego, en articulación directa con las autoridades entrerrianas para coordinar acciones ante eventuales emergencias.

En paralelo, la administración local mantiene una comunicación fluida con los organismos provinciales vinculados a la prevención y el control del fuego para evaluar el avance de la situación en la región ribereña.

Ante este panorama, las autoridades municipales recordaron a la población que las quemas de pastizales están estrictamente prohibidas y señalaron que los propietarios de los campos son responsables ante cualquier contingencia derivada de estas prácticas.

En el territorio de la provincia de Buenos Aires rige una estricta normativa que regula las quemas autorizadas, un procedimiento que demanda la intervención de los ministerios de Seguridad, Desarrollo Agrario y Ambiente, además del cumplimiento de diversas instancias administrativas obligatorias para obtener la habilitación correspondiente.

De los operativos de control y vigilancia ambiental también participa la Dirección de Ambiente local, que mantiene la predisposición operativa necesaria junto a Defensa Civil para intervenir ante cualquier tipo de eventualidad que ponga en riesgo la zona.

Finalmente, las dependencias oficiales solicitaron a la comunidad extremar las medidas de prevención y dar aviso de manera inmediata a las autoridades competentes ante la detección de cualquier situación de riesgo.