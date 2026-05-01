Más de 40 artistas de todo el país se reúnen para una obra en mosaico que homenajea a Agenor Almada

Este sábado 2 de mayo, entre las 9 y las 14 horas, el Paseo Agenor Almada será el escenario de una importante intervención artística que busca poner en valor el espacio público mediante el arte del mosaico. La iniciativa, denominada "Proyecto Agenor", contará con la participación de especialistas provenientes de Córdoba, Mar del Plata y Buenos Aires, quienes trabajarán en vivo sobre 40 bolardos cilíndricos con diseños inspirados en los nadadores y el Río Paraná.

La jornada cuenta con el acompañamiento del Municipio de San Pedro, que invita a vecinos, vecinas y turistas a presenciar el proceso creativo, conocer de cerca la labor de los artistas y recorrer una exposición de obras. Como cierre de la actividad, a las 14.30 se realizará la entrega de diplomas a los participantes en reconocimiento a su labor en esta primera etapa, la cual tendrá una continuidad prevista para el mes de octubre.

Al respecto, la arquitecta María Luz Méndez, coordinadora de la propuesta, destacó la relevancia del encuentro al señalar que se trata de "40 artistas para mostrarte la magia de la transformación en el espacio público". La profesional subrayó el carácter colectivo de la obra: "Nos juntamos para dejar huella, para dar sentido de pertenencia y para narrar una hermosa historia de superación constante, la del gran nadador Agenor Almada".

En relación al contexto actual, Méndez enfatizó que "en estas épocas difíciles, los artistas nos juntamos y jugamos en el mismo equipo, reforzando la unión, la empatía y el respeto entre ciudadanos". Finalmente, expresó su deseo de que la comunidad disfrute del "mosaico en vivo", cuya finalidad no solo es revalorizar el lugar, sino también "motivar a los vecinos y turistas a animarse y crear".