La Policía Federal allanó una vivienda en San Nicolás por fraudes virtuales y secuestró dispositivos informáticos

Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) desbarataron un centro de operaciones utilizado para cometer estafas virtuales tras allanar una vivienda particular en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos. El procedimiento, que concluyó con el secuestro de abundante material tecnológico y una mujer vinculada a la causa, fue el resultado de una investigación tecnológica orientada a combatir los delitos de defraudación informática en la región.

El operativo estuvo a cargo del personal de la División Unidad Operativa Federal San Nicolás, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de la Investigación de la PFA. Las actuaciones se iniciaron a partir de una denuncia formal por fraudes digitales, lo que derivó en la intervención de especialistas en cibercrimen y análisis criminal, quienes realizaron tareas de inteligencia encubierta y seguimiento de datos en la red para rastrear el origen de las maniobras delictivas.

A partir del entrecruzamiento de datos y el análisis de la evidencia recolectada, los investigadores lograron localizar el inmueble exacto desde donde se coordinaban los ataques informáticos. Con los elementos de prueba consolidados, el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de Pergamino libró la correspondiente orden de registro para el domicilio identificado.

Durante la irrupción en la finca, los agentes federales procedieron a la notificación judicial de una mujer mayor de edad que se encontraba en el lugar y que permanece supeditada a las alternativas de la causa. En el mismo acto, el personal policial incautó computadoras portátiles, tablets y un monitor con unidad central de procesamiento (CPU) integrada, dispositivos que serán sometidos a peritajes técnicos para determinar el alcance de las estafas y la identidad de otras posibles ramificaciones de la organización.