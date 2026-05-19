La policía esclareció un hurto tras un allanamiento en calle Depietri

Efectivos del Gabinete Criminológico de la Comisaría de San Pedro, en un trabajo conjunto con el personal de la SubDDI, llevaron a cabo un procedimiento en el marco de una investigación por un hecho caratulado como violación de domicilio y hurto. La causa se había iniciado a partir de una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia por una vecina de 31 años de edad.

El operativo se cumplimentó en una vivienda ubicada en Depietri al 1200. En el lugar, las fuerzas de seguridad procedieron al secuestro de una funda de silicona rosa transparente, elemento vinculado a la investigación, y a la aprehensión de un hombre de 37 años que se encontraba en el domicilio.

En el caso tomó intervención la fiscalía local en turno, desde donde se dispuso la notificación de la causa para el implicado, el secuestro formal del objeto recuperado y la posterior libertad del causante una vez cumplimentados los recaudos legales correspondientes.