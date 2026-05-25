La Libertad Avanza desarrolló un "Cabildo Abierto" frente al Concejo Deliberante

Foto La Radio 92.3

La Libertad Avanza (LLA) de la provincia de Buenos Aires desplegó hoy una jornada de acción política simultánea en los 135 municipios bonaerenses bajo la consigna “Cabildo Abierto por la Libertad”. La iniciativa, desarrollada durante el día feriado para no interferir con las actividades institucionales, tuvo como propósito central el contacto directo con los vecinos y el relevamiento de las problemáticas particulares de cada distrito.

La actividad estuvo coordinada por legisladores provinciales, concejales, consejeros escolares y referentes territoriales, quienes instalaron mesas de consulta frente a los distintos Concejos Deliberantes de la provincia.

La diputada provincial de LLA, Analía Corvino, destacó el alcance territorial de la jornada y señaló: “La convocatoria se hace en los 135 distritos de la provincia. Es un cabildo abierto para todos los ciudadanos que se quieran acercar. No estamos ajenos a la problemática de lo que pasa pero necesitamos ese contacto con el ciudadano, que a veces no quiere acercarse al HCD (Honorable Concejo Deliberante) porque tiene miedo de posibles represalias”. La legisladora instó a la comunidad a participar sin temores: “Estamos acá, que no tengan vergüenza, que no tengan miedo. Sean problemáticas o propuestas, que vengan”.

Por su parte, la concejal local Melina Panatteri valoró la respuesta de los vecinos durante la jornada, al manifestar que “se acercó la gente a charlar, para ver qué estamos haciendo, para contarnos cosas y tener un intercambio de ideas y propuestas”.

En tanto, el también edil Joaquín González coincidió en la importancia de romper las barreras institucionales para facilitar el diálogo con los ciudadanos. “Sabemos muchas problemáticas pero hay vecinos que tal vez acá se acercan y al HCD no. Vino una familia que se acercó porque sufrió una usurpación, y le contamos que La Libertad Avanza tiene un proyecto para que se liberen más rápido las usurpaciones”, ejemplificó sobre las demandas recibidas.

Desde la conducción provincial de La Libertad Avanza indicaron que toda la información recolectada en las mesas será sistematizada para realizar un diagnóstico detallado de la provincia.