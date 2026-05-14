La diputada Analía Corvino solicita informes al Ejecutivo por las demoras en Catastro de ARBA

La diputada sampedrina de La Libertad Avanza,, presentó un pedido de informes ante la Legislatura provincial para que el Ejecutivo brinde precisiones sobre el funcionamiento de la, dependiente de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). La iniciativa fundamenta el reclamo en las demoras administrativas y fallas operativas que afectan la culminación de trámites esenciales.

El proyecto solicita explicaciones al organismo que conduce Cristian Girard sobre las interrupciones en la plataforma digital y las razones de los retrasos en expedientes clave vinculados a inmuebles. Al respecto, Corvino señaló que esta situación compromete la seguridad jurídica de actos como la Constitución de Estados Parcelarios, fundamentales para la actividad inmobiliaria, notarial y fiscal.

"Queremos saber cuáles son los planes de contingencia ante esta situación y cómo piensa la Provincia resolver la situación de fondo para normalizar la actividad", expresó la legisladora oriunda de San Pedro. Según el documento, las dificultades administrativas impactan directamente en operaciones de compraventa, transmisiones de dominio, regularizaciones dominiales y desarrollos urbanísticos.

El pedido de informes advierte que el conflicto alcanza a escribanos, agrimensores, ingenieros, abogados y entidades financieras, entre otros sectores profesionales. La propuesta de Corvino fue acompañada por sus pares de bloque Juan Osaba, Geraldine Calvella, María Fernanda Coitinho, Pablo Morillo, Carla Pannelli y Silvina Vitale.

Este reclamo se suma a una presentación previa realizada por el titular del bloque de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, quien solicitó detalles sobre el conflicto gremial que afecta al área de Catastro. Asimismo, el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires manifestó su preocupación por los obstáculos que estas demoras representan para el ejercicio profesional y la actividad económica provincial.