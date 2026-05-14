Hospital SADIV organiza una charla abierta sobre parto respetado y maternidad

El Hospital Privado SADIV anunció la realización de una charla abierta a la comunidad en el marco de la. La actividad, orientada a personas gestantes, familias e interesados en la temática, busca brindar información y acompañamiento profesional sobre los procesos de nacimiento y maternidad.

El encuentro se llevará a cabo el próximo viernes 22 de mayo a las 18:30 en el auditorio de la institución, ubicado en Avenida Sarmiento 2795. Durante la jornada, especialistas del área de obstetricia y neonatología abordarán aspectos centrales del trabajo de parto, métodos para el alivio del dolor, lactancia, puerperio y el rol fundamental del acompañante durante el proceso.

Desde la organización señalaron que el objetivo principal es promover una mirada basada en la evidencia científica y en el cumplimiento de los derechos que garantizan un acompañamiento respetuoso para la madre y el recién nacido. Al respecto, se brindará asesoramiento sobre la normativa vigente y las prácticas que favorecen una experiencia de parto humanizada.

Como parte de la propuesta, los asistentes tendrán la oportunidad de realizar un recorrido guiado por las instalaciones del área de maternidad del hospital para conocer la infraestructura y los servicios disponibles. Asimismo, se dispondrá de un espacio de intercambio para consultas y se realizará el sorteo de un cupo para el curso de preparto entre los presentes.