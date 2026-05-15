La Anónima avanza con su nueva sucursal en San Nicolás tras desistir de la inversión en San Pedro

Información y foto Diario El Norte

La cadena de supermercadosinició las obras para la construcción de una nueva sucursal de grandes dimensiones en la ciudad de San Nicolás. El anuncio y comienzo de los trabajos se producen pocos días después de que se confirmara oficialmente que la empresa descartó una inversión similar proyectada para el partido de San Pedro, generando un fuerte impacto en la agenda económica de la región.

El nuevo establecimiento nicoleño contará con una superficie de 2500 metros cuadrados cubiertos y estará emplazado en el predio ubicado sobre la calle José Hernández, entre Córdoba y Corrientes. Actualmente, las tareas se concentran en el movimiento de suelos, fase que se estima concluirá en los próximos diez días para dar inicio a la etapa de edificación.

Según los plazos previstos por la compañía, la obra civil estaría terminada hacia fines de octubre o principios de noviembre de este año. En términos de impacto laboral, la apertura de la sucursal demandará la contratación de 70 empleados para su operatividad directa, sumado a los puestos de trabajo generados durante el proceso de construcción.

Esta inversión forma parte de un plan de expansión nacional que incluye nuevas aperturas en Bell Ville, Neuquén Oeste y San Francisco. Además, la firma alcanzó recientemente un acuerdo estratégico con el Grupo Libertad para incorporar 12 hipermercados en diversas provincias del norte y centro del país, consolidando su red logística.

Con 117 años de trayectoria, La Anónima cuenta actualmente con 171 sucursales en todo el país. En el norte de la provincia de Buenos Aires, la cadena mantiene una fuerte presencia en ciudades vecinas como Arrecifes, Colón, Salto y Chacabuco, sumando ahora a San Nicolás como un punto clave en su esquema comercial tras la cancelación del proyecto en territorio sampedrino.