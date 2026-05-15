Dos empresas presentaron ofertas para las obras de dragado en el Puerto de San Pedro

El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro llevó adelante este jueves 14 de mayo el acto de apertura de sobres correspondiente a la, destinada a la ejecución de las tareas de dragado de mantenimiento del vaso portuario. El procedimiento administrativo tuvo lugar en la sede central de la institución, situada en el kilómetro 191 de la Ruta Nacional 9.

La convocatoria oficial atrajo el interés de dos empresas especializadas en el sector. Según se informó tras el acto, los oferentes que presentaron sus propuestas técnicas y económicas fueron Dragados Argentinos S.A. y Compañía Sudamericana de Dragados S.A.

Ambas firmas cumplieron con los requisitos formales establecidos en el pliego de bases y condiciones, incluyendo la presentación del soporte magnético exigido y las garantías de oferta correspondientes. La documentación fue certificada por las autoridades presentes para garantizar la transparencia del proceso licitatorio.

A partir de este momento, se inicia una etapa de análisis técnico y financiero a cargo de la comisión evaluadora del Consorcio. Esta instancia determinará la adjudicación definitiva de la obra, la cual resulta estratégica para asegurar la operatividad y competitividad del puerto local, permitiendo mantener las profundidades adecuadas para el ingreso de buques de gran calado.