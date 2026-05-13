Katopodis encabeza un encuentro regional para debatir el plan estratégico de infraestructura

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires,, encabezará mañana jueves en San Pedro la segunda jornada del encuentro regional denominado. La iniciativa busca establecer un espacio de diálogo para el diseño de una agenda de desarrollo y obra pública en el territorio bonaerense.

El evento se desarrollará entre las 09:00 y las 16:00 en el hotel ubicado en Máximo Millán 1720. La convocatoria reúne a actores estratégicos y referentes de la sociedad civil pertenecientes a los municipios de San Pedro, Baradero, Campana, Ramallo, San Nicolás y Zárate, integrantes de la región norte de la provincia.

El objetivo central del encuentro es debatir el Plan Estratégico de Infraestructura, con un enfoque en los desafíos y oportunidades particulares de la zona. A través de este mecanismo, el gobierno provincial pretende incorporar la experiencia de los actores territoriales para definir líneas de acción y obras prioritarias para el crecimiento regional.

La dinámica de trabajo se organizará mediante mesas participativas donde se abordarán ejes temáticos específicos: conectividad y logística, recursos hídricos, energía, infraestructura para las ciudades, infraestructura del cuidado y juventudes.

Estas jornadas forman parte de un ciclo que recorrerá ocho regiones del interior bonaerense. En ellas participan organizaciones sociales, entidades productivas, cooperativas, universidades e instituciones religiosas, con el fin de construir una planificación que refleje las demandas locales frente a la proyección de la obra pública en la provincia.