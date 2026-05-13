Corte de energía por reparaciones en la zona rural y accesos a Gobernador Castro

COOPSER informó que estese llevará a cabo un corte de energía programado por emergencia en el distrito de San Pedro. La interrupción del suministro obedece a la necesidad de realizar tareas de reparación en la red de

Según el cronograma previsto, el corte de energía se extenderá en el horario estimado de 8:00 a 9:00. Los trabajos técnicos afectarán a diversas zonas rurales y parajes del partido, incluyendo el tendido de la Ruta 9, en el tramo comprendido entre el Callejón Mirada y el puente de acceso a la localidad de Gobernador Castro.

Asimismo, la afectación del servicio alcanzará a los sectores de Colegiales, Callejón Pedra y los parajes La Matilde, Tablas, La Buena Moza y Colonia Velaz.

Desde la cooperativa indicaron que el operativo está sujeto a las condiciones climáticas. En caso de registrarse mal tiempo, las labores de reparación en la red de media tensión serán reprogramadas para una nueva fecha.