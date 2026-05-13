Corte de energía por reparaciones en la zona rural y accesos a Gobernador Castro

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis , encabezará mañana jueves en San Pedro la segunda jornada del encuentro regional denominado “¿Cuánto futuro cabe en la Provincia de Buenos Aires?” . La iniciativa busca establecer un espacio de diálogo para el diseño de una agenda de desarrollo y obra pública en el territorio bonaerense. El evento se desarrollará entre las 09:00 y las 16:00 en el hotel ubicado en Máximo Millán 1720 . La convocatoria reúne a actores estratégicos y referentes de la sociedad civil pertenecientes a los municipios de San Pedro, Baradero, Campana, Ramallo, San Nicolás y Zárate , integrantes de la región norte de la provincia.
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COOPSER informó que este jueves 14 se llevará a cabo un corte de energía programado por emergencia en el distrito de San Pedro. La interrupción del suministro obedece a la necesidad de realizar tareas de reparación en la red de media tensión.
Según el cronograma previsto, el corte de energía se extenderá en el horario estimado de 8:00 a 9:00. Los trabajos técnicos afectarán a diversas zonas rurales y parajes del partido, incluyendo el tendido de la Ruta 9, en el tramo comprendido entre el Callejón Mirada y el puente de acceso a la localidad de Gobernador Castro.
Asimismo, la afectación del servicio alcanzará a los sectores de Colegiales, Callejón Pedra y los parajes La Matilde, Tablas, La Buena Moza y Colonia Velaz.
Desde la cooperativa indicaron que el operativo está sujeto a las condiciones climáticas. En caso de registrarse mal tiempo, las labores de reparación en la red de media tensión serán reprogramadas para una nueva fecha.
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