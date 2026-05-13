Jornada de difusión e información sobre la apicultura en el marco de la Semana de la Miel

En el marco de la campaña nacional, se desarrollará una jornada dedicada a la apicultura este sábado. La iniciativa, que busca revertir el bajo consumo interno de miel en Argentina —actualmente estipulado en apenas 200 gramos per cápita—, contará con un despliegue especial en la feria, situada en la calle

Desde la mañana, los vecinos podrán acercarse a un stand exclusivo.

Alexis Rodríguez, integrante de la Cooperativa Apícola Sol Sampedrino. , explicó al programa "Equipo de Radio" que el objetivo central es establecer un contacto directo entre el productor y el vecino: "En San Pedro este sábado vamos a estar con un gacebo exclusivo de la apicultura, asociados a la cooperativa Sol Sampedrino. Y responderemos preguntas del apicultor al consumidor".

Concursos y aprendizaje para toda la familia

La propuesta en San Pedro no solo será informativa, sino que incluirá dinámicas interactivas para grandes y chicos. Rodríguez adelantó que "el sábado habrá un lugar determinado y un concurso", con actividades diseñadas para enseñar sobre la biología de la colmena de forma lúdica.

Además del stand en la feria, la Semana de la Miel en la región contempla acciones educativas que se extienden a instituciones locales. Según detalló Rodríguez, las actividades tienen que ver con "ir a un jardín con una colmena de vidrio y hablar de las abejas", permitiendo que los más pequeños observen el comportamiento de este insecto esencial para el ecosistema. También se abrirán salas de extracción para visitas guiadas y se compartirán recetas que incorporan la miel en la gastronomía diaria.

El valor de la colmena más allá del frasco

La jornada también servirá para concientizar sobre los usos alternativos de los productos de la colmena y su impacto en la agricultura local. Rodríguez hizo hincapié en que la miel es un aliado en la cocina y la industria sustentable, mencionando tendencias como las telas embebidas en cera que reemplazan al film plástico, las cuales definió como "reutilizables y amigables con el medio ambiente".

El apicultor recordó los resultados de los estudios que del INTA que destacan el rol de la abeja en la producción agrícola de la zona. El trabajo confirmó que la polinización mejora hasta en un 27% la cantidad de granos en cultivos como la soja, demostrando que la rentabilidad de la apicultura beneficia a toda la cadena productiva.



