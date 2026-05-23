Jeremías Casco se consagró Campeón Nacional de Taekwondo

La licenciada Marcela Cuñer asumirá nuevamente al frente de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de San Pedro, marcando su regreso al cargo que había ocupado hasta finales de marzo de 2023, momento en que se había alejado de la gestión pública en medio de diferencias políticas con el intendente Cecilio Salazar. En declaraciones brindadas a La Radio 92.3, la funcionaria repasó las circunstancias de su alejamiento y el proceso que derivó en su reincorporación al gabinete municipal. Al respecto, Cuñer admitió que en su momento existieron tensiones y que su salida no se dio en los mejores términos, pero destacó el valor del diálogo posterior para superar aquella etapa.
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Jeremías Casco, integrante de la Escuela Municipal de Taekwondo de San Pedro, se consagró Campeón Nacional tras obtener el máximo galardón en su categoría.
Desde la Dirección de Deportes destacaron el trabajo del joven taekwondista y su entrenador, el profesor Federico Cabrera, responsable de la preparación técnica y el acompañamiento en la competencia.
"Este resultado pone de manifiesto el rol que cumplen las Escuelas Deportivas Municipales, los cuales funcionan como espacios públicos de formación orientados a que los niños, niñas y adolescentes del partido accedan a la práctica deportiva" resaltaron las autoridades. Asimismo, señalaron que "la disciplina, la constancia y el trabajo en equipo son los pilares fundamentales que promueven estas instituciones para el desarrollo de los jóvenes de la comunidad".
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