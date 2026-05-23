Jeremías Casco se consagró Campeón Nacional de Taekwondo

Jeremías Casco, integrante de la Escuela Municipal de Taekwondo de San Pedro, se consagró Campeón Nacional tras obtener el máximo galardón en su categoría.

Desde la Dirección de Deportes destacaron el trabajo del joven taekwondista y su entrenador, el profesor Federico Cabrera, responsable de la preparación técnica y el acompañamiento en la competencia.

"Este resultado pone de manifiesto el rol que cumplen las Escuelas Deportivas Municipales, los cuales funcionan como espacios públicos de formación orientados a que los niños, niñas y adolescentes del partido accedan a la práctica deportiva" resaltaron las autoridades. Asimismo, señalaron que "la disciplina, la constancia y el trabajo en equipo son los pilares fundamentales que promueven estas instituciones para el desarrollo de los jóvenes de la comunidad".