Marcela Cuñer regresa a la Dirección de Turismo

La licenciada Marcela Cuñer asumirá nuevamente al frente de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de San Pedro, marcando su regreso al cargo que había ocupado hasta finales de marzo de 2023, momento en que se había alejado de la gestión pública en medio de diferencias políticas con el intendente Cecilio Salazar.

En declaraciones brindadas a La Radio 92.3, la funcionaria repasó las circunstancias de su alejamiento y el proceso que derivó en su reincorporación al gabinete municipal. Al respecto, Cuñer admitió que en su momento existieron tensiones y que su salida no se dio en los mejores términos, pero destacó el valor del diálogo posterior para superar aquella etapa.

"Pasaron cosas. La salida no fue muy elegante. Después pasó el tiempo y las cosas van cicatrizando, volvimos a hablar con el Intendente. Nunca fue un enojo de mi parte. Estuve mal un tiempo, unos cuantos meses me costó recuperarme, pero volví como el Ave Fénix", manifestó la Directora de Turismo.

El reasercamiento institucional se gestó a partir de la actividad privada que Cuñer continuó desarrollando en el sector turístico local. Durante la última temporada estival, un encuentro formal para tratar temas vinculados a la Cámara de Turismo local sirvió como canal para saldar las diferencias personales y políticas con el jefe comunal.

"Siempre seguí ligada al turismo. En el verano le pedí una reunión para hablar por la Cámara de Turismo. Hablamos como dos horas de pasado, presente y futuro. Aclaramos algunas cositas. Nos conocemos hace mucho tiempo porque trabajó con la familia de mi papá y mi abuelo. Elijo dejar de lado las diferencias y priorizar la ciudad para que brille porque tiene todo para hacerlo", detalló la funcionaria, fundamentando su decisión de sumarse nuevamente a la administración municipal.

Respecto a los desafíos económicos y de gestión que afrontará en esta nueva etapa, Cuñer hizo hincapié en la necesidad de articular herramientas públicas que dinamicen la actividad comercial y hotelera de San Pedro, ponderando el crecimiento del sector en los últimos años y la importancia de la capacitación laboral.

"Tenemos un polo gastronómico con más de cincuenta restaurantes, y eso cuesta mantenerlo. Tenemos que generar acciones desde el Municipio para que la gente venga, genere trabajo y se consuma más. Ha venido el Secretario Nacional de Capacitación de UTHGRA para charlar con él. Siempre respeté al que estaba en el cargo y fuimos conversando. Tenía otros compromisos y después de conversar ahora estamos", señaló.

Finalmente, la funcionaria adelantó que la Dirección contará con una planificación estratégica orientada a obtener resultados inmediatos sin que esto implique un incremento en los gastos presupuestarios del Municipio, bajo un esquema de coordinación con las demás áreas del gobierno de San Pedro.

"Ya tenemos un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo. Tenemos que conversarlo con todo el equipo porque esta es una Dirección que depende de un Secretario y tenemos otros compañeros. En la primera semana vamos a tener alguna noticia para que en la ciudad haya colores, sin gastar el dinero del Municipio. Me voy a concentrar en acciones y no en lo que digan", concluyó Cuñer.