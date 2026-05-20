Incidentes, pelea a piedrazos en pleno centro y una vidriera destrozada (Video)

Cuatro jóvenes protagonizaron esta mañana un violento enfrentamiento en pleno centro de la ciudad, donde se atacaron a piedrazos en la vía pública y provocaron la destrucción de la vidriera de un local comercial, informaron fuentes vecinales y policiales.

El hecho se registró aproximadamente a las 10:40 hs en la intersección de las calles Ayacucho y 25 de Mayo, una zona de intensa circulación vehicular y peatonal, donde incluso un operario del servicio de recolección de residuos se encontraba cumpliendo tareas al momento de la disputa.

De acuerdo con los registros de las cámaras de seguridad que captaron el episodio, la confrontación se inició con una fuerte discusión verbal entre dos bandos de dos personas cada uno, motivada por un presunto conflicto de larga data. Durante el altercado, se escucharon amenazas explícitas de efectuar disparos de arma de fuego ante la mirada de los transeúntes.

Pocos minutos después del cruce de palabras, la disputa escaló cuando los sospechosos regresaron al lugar armados con piedras y cascotes que recogieron de la vía pública. El posterior enfrentamiento incluyó corridas y el lanzamiento cruzado de proyectiles, uno de los cuales impactó de lleno contra el cristal de un comercio de la cuadra y provocó su rotura total.

Los damnificados expresaron su indignación por la impunidad del ataque en pleno sector céntrico de la ciudad. Según señalaron los residentes de la zona, los implicados serían personas en situación de calle que habitualmente se desempeñan en los semáforos locales y a quienes se vincula con diversos delitos menores. Las fuerzas de seguridad iniciaron las actuaciones correspondientes para identificar formalmente a los autores a partir del material audiovisual aportado.