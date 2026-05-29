Hallaron dos bicicletas mountain bike abandonadas en la vía pública y buscan a sus dueños



Dos bicicletas todoterreno que se encontraban abandonadas en diferentes puntos de la ciudad fueron recuperadas en las últimas horas, lo que motivó el inicio de actuaciones por parte de la justicia para localizar a sus legítimos dueños. Dos bicicletas todoterreno que se encontraban abandonadas en diferentes puntos de la ciudad fueron recuperadas en las últimas horas, lo que motivó el inicio de actuaciones por parte de la justicia para localizar a sus legítimos dueños.

El primero de los hallazgos se produjo en la calle Salta al 2600, donde se encontraba una bicicleta tipo mountain bike, rodado 29, de color negra con rosa, dejada sin ninguna medida de seguridad y apoyada sobre el cordón de la vereda. El rodado fue detectado por personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) mientras realizaba una recorrida preventiva de rutina por la zona urbana. Ante la presunción de un origen ilícito, los efectivos procedieron a su secuestro y posterior traslado al depósito judicial, bajo las directivas de la fiscalía local en turno.

El otro vehículo, una bicicleta mountain bike rodado 29 marca ZMB de color negra con detalles en verde, fue hallada oculta entre los pastizales en la intersección de la calle Laprida y el callejón Iglesias. En esta oportunidad, el descubrimiento también fue el resultado de las tareas de patrullaje y control que los agentes de la EPC desplegaban en ese sector de la localidad.

Tras las correspondientes actas de secuestro preventivo ordenadas por la fiscalía interviniente, las autoridades policiales abrieron una investigación para establecer la procedencia de ambos rodados y lograr dar con sus respectivos propietarios.