Hallaron autopartes ocultas entre pastizales linderos a la ruta 9 que habían sido robadas en abril

En el marco de los operativos de prevención pública que se despliegan en la región, la policía del Destacamento de Río Tala recuperó un lote de autopartes robadas que se encontraba camuflado en una zona de malezas lindera a la ruta nacional 9.

El hallazgo se concretó durante una patrulla de rutina efectuada a la altura del kilómetro 154. En ese punto de la calzada, los efectivos policiales divisaron elementos sospechosos entre los pastizales de la banquina, constatando que se trataba de un parabrisas, ópticas y un reflector.

Tras el secuestro de las piezas, las tareas de verificación permitieron determinar que la totalidad de los artículos correspondía al botín de un robo cometido el mes de abril pasado. La sustracción de dichos elementos había sido denunciada en su momento por la víctima del hecho, un hombre de 50 años de edad.

Las autopartes recuperadas fueron puestas a resguardo de la dependencia policial y el caso quedó bajo la órbita de la fiscalía local en turno, encargada de disponer las próximas medidas legales correspondientes.