Río Tala se prepara para celebrar el 25 de Mayo con una gran fiesta patria y espectáculos artísticos

  Río Tala se vestirá de fiesta el próximo lunes 25 de mayo para conmemorar el aniversario de la Revolución de Mayo con una jornada que combinará tradición, música en vivo y una variada propuesta gastronómica para disfrutar en familia. El evento central se desarrollará a partir de las 12:00 horas en el predio Juan Bautista Zucchi. La organización invitó a los asistentes a concurrir con sus propias reposeras para disfrutar de las actividades programadas al aire libre con total comodidad.

Hallan una motocicleta abandonada que había sido robada en Baradero

 


Una motocicleta que presentaba un pedido de secuestro activo fue hallada en estado de abandono anoche por personal policial en la calle Nieto de Torres al 2000.

El hallazgo se produjo luego de que los efectivos fueran alertados a través del Sistema de Emergencias 911. Al arribar al lugar, los uniformados constataron la presencia de una motocicleta Honda XR 150 de color negra y blanca, la cual circulaba sin patente colocada.

Al verificar los datos del rodado en el sistema informático, el personal interviniente corroboró que el vehículo registraba una denuncia por hurto iniciada el pasado 20 de mayo en la vecina ciudad de Baradero. Tras el procedimiento, el motovehículo quedó a disposición de la Fiscalía 7, que interviene en la causa.