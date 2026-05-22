Hallan una motocicleta abandonada que había sido robada en Baradero

Una motocicleta que presentaba un pedido de secuestro activo fue hallada en estado de abandono anoche por personal policial en la calle Nieto de Torres al 2000.

El hallazgo se produjo luego de que los efectivos fueran alertados a través del Sistema de Emergencias 911. Al arribar al lugar, los uniformados constataron la presencia de una motocicleta Honda XR 150 de color negra y blanca, la cual circulaba sin patente colocada.

Al verificar los datos del rodado en el sistema informático, el personal interviniente corroboró que el vehículo registraba una denuncia por hurto iniciada el pasado 20 de mayo en la vecina ciudad de Baradero. Tras el procedimiento, el motovehículo quedó a disposición de la Fiscalía 7, que interviene en la causa.