Hallan restos fósiles de un guanaco que revelan un pasado árido en la región

El Museo Paleontológico de San Pedro confirmó el hallazgo de parte del axis, la segunda vértebra del cuello, de un guanaco fósil que habitó esta región de la provincia de Buenos Aires durante la denominada edad Bonaerense. La pieza arqueológica fue recuperada en un sector del reconocido yacimiento de Campo Spósito, ubicado en la zona de Bajo del Tala, y corresponde al extremo proximal de una de las estructuras cervicales del espécimen.

A pesar de encontrarse incompleta, la estructura ósea rescatada por los integrantes del Grupo Conservacionista de la institución pudo ser identificada con facilidad gracias a que la forma de una de sus carillas articulares se preservó de manera perfecta a través del tiempo, permitiendo una clasificación anatómica precisa por parte de los especialistas.

Los investigadores explicaron que el registro de estos camélidos en un determinado sedimento resulta fundamental para reconstruir la historia climática local, debido a que se trata de animales con preferencias biológicas sumamente acotadas en materia de temperatura y humedad ambiental.

En este sentido, el hallazgo de este fósil determina que, en la época en que este guanaco habitó el actual partido de San Pedro, reinaban en el lugar condiciones ambientales mucho más áridas que las que se registran en el presente. Aquel ecosistema prehistórico estaba caracterizado por una flora achaparrada y de características arbustivas, configurando un paisaje marcadamente diferente y seco en comparación con el entorno actual de la cuenca bonaerense.