Faustino Mangiaterra y Valentino Vellón se consagraron subcampeones con el seleccionado de la ABZC

Faustino Mangiaterra y Valentino Vellón, jugadores del Club Náutico San Pedro, conformaron el plantel oficial del seleccionado U13 de la Asociación de Básquetbol Zárate-Campana (ABZC) que se adjudicó el segundo puesto en el Torneo Zonal de Selecciones de la categoría llevado a cabo en la ciudad de Junín.

Con la presencia de los jóvenes deportistas de la ribera en sus filas, el combinado de la ABZC inició su participación con paso firme al derrotar de manera contundente a su par de San Nicolás por un marcador de 96 a 69, con 4 puntos de Mangiaterra y 12 de Vellón. En su segunda presentación en el certamen provincial, el equipo mantuvo el nivel de juego y venció con autoridad al representativo de Pergamino por 87 a 62. Faustino sumó 4 unidades y Valentino 8.

La racha ganadora del conjunto interasociativo se interrumpió recién en el último compromiso del campeonato, donde cayó frente al seleccionado local de Junín por 94 a 82 en un disputado encuentro que terminó definiendo las posiciones principales del torneo. En el partido definitivo Mangiaterra aportó 7 y Vellón 2.

La totalidad de las jornadas correspondientes a este certamen juvenil de la federación bonaerense se desarrollaron en las instalaciones del estadio Alcides Schiavoni, perteneciente al club San Martín de la mencionada localidad anfitriona.