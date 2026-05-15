Funcionarios provinciales y municipales analizaron junto a empresarios el proyecto de la nueva Estación Transformadora

En el marco de la jornada regional sobre infraestructura bonaerense, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos,, encabezó una reunión con empresarios y productores locales para analizar el proyecto de la futura. El encuentro contó con la participación del subsecretario de Energía,, el intendentey autoridades de COOPSER.

La comitiva técnica y política recibió a referentes del sector productivo de San Pedro, entre ellos Jorge Caso, Alejandro Guzzo, Daniel Churruarín, Sebastián Castillo y representantes de firmas locales como Chimex. Durante el intercambio, se detalló que la nueva infraestructura permitirá incrementar la capacidad energética de la región, lo que facilitará la radicación de nuevas industrias y el fortalecimiento de las inversiones existentes en el distrito y zonas aledañas.

En cuanto al estado administrativo de la obra, las autoridades informaron que el pasado martes 5 de mayo se realizó la apertura de sobres de la licitación. Actualmente, el proceso continúa con el análisis de las ofertas para definir próximamente a la empresa encargada de la ejecución de las tareas, que buscan dar respuesta a una demanda histórica del sector productivo sampedrino.

Por su parte, los representantes de las instituciones intermedias y empresarios presentes manifestaron la relevancia de la iniciativa para el desarrollo económico local. Coincidieron en que la disponibilidad de potencia energética marcará un cambio estructural en las posibilidades de inversión y generación de empleo, calificando al proyecto como un avance sustancial para la planificación estratégica de la ciudad.