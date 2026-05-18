Exportan 30.000 toneladas de colza a los Países Bajos desde el puerto local



El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro confirmó el próximo arribo de un buque de gran porte que consolidará el dinamismo de la terminal bonaerense en el mercado de exportación agrícola. Se trata del carguero "Nanami Bright", de bandera liberiana, cuya llegada está programada para este martes 19. El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro confirmó el próximo arribo de un buque de gran porte que consolidará el dinamismo de la terminal bonaerense en el mercado de exportación agrícola. Se trata del carguero "Nanami Bright", de bandera liberiana, cuya llegada está programada para este martes 19.

La embarcación, que cuenta con una eslora de 179,97 metros, llegará procedente de Guyana y tomará amarras en el muelle del Elevador. Según informaron las autoridades marítimas, la estiba programada comprende la carga de aproximadamente 30.000 toneladas de colza, un volumen significativo que posiciona a la región como un nodo clave para la salida de este tipo de oleaginosas.

Una vez concluidas las operaciones de carga en el puerto bonaerense, el navío zarpará con destino final a los Países Bajos, uno de los principales puntos de ingreso de la producción agroindustrial de la región hacia el continente europeo. El operativo logístico previsto para las próximas horas movilizará a personal de estiba, transportistas y agencias marítimas, reafirmando el rol estratégico de la terminal en el comercio exterior.