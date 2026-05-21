Exconscriptos y soldados bajo bandera durante la guerra de Malvinas movilizarán y piden una audiencia con el Presidente

La llamada "Convocatoria Federal de Veteranos de Guerra de la República Argentina", que nuclea a soldados bajo bandera y ex conscriptos durante la Guerra de Malvinas, llevará a cabo movilizaciones y concentraciones en distintos puntos del país luego de los actos protocolares por la fecha patria.

El objetivo central de la convocatoria es visibilizar la renovación del pedido de audiencia urgente dirigido al presidente de la Nación, Javier Milei. La organización busca que el jefe de Estado firme un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que destrabe un reclamo histórico que ya lleva 44 años sin resolución y que afecta a cientos de miles de exconscriptos.

Entre los puntos principales de la petición se destaca el reconocimiento formal a la veteranía de guerra para todos aquellos soldados conscriptos convocados para defender la soberanía de las Islas Malvinas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 que hasta el momento permanecen excluidos de los beneficios de ley.

Asimismo, la agrupación exige la asignación de la correspondiente pensión honorífica y la declaración de la emergencia sanitaria para el sector. Según datos de un censo interno realizado por la propia entidad, más del 80% de los afectados padece enfermedades de base debido a la falta de una atención médica especializada a lo largo de las últimas cuatro décadas.

Desde la Mesa de Gestión institucional señalaron que el reclamo cuenta con sustento en la responsabilidad del Estado, el daño recibido tipificado por el Derecho Humanitario Internacional y el criterio de sostén castrense que demuestra que el conflicto involucró a todo el territorio nacional. Además, argumentaron que el proyecto cuenta con factibilidad técnica al contemplar una docena de opciones de financiamiento para su aplicación inmediata.