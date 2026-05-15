Evacúan la Escuela Normal por otra amenaza de bomba

El edificio de la Escuela Normal fue evacuado esta mañana tras una intervención policial.

Las autoridades de los distintos niveles que integran la unidad académica (jardín, primario y secundario) dieron aviso a las familias para que retiren a los alumnos del punto de evacuación que se encuentra en la plaza Belgrano

El motivo de la evacuación fue una nueva amenaza de bomba anónima.

Lorena López, Jefa Distrital confirmó el mecanismo utilizado es el mismo que en hechos anteriores, a través de un correo electrónico dirigido a la Escuela Secundaria 4.

El operativo está a cargo de las autoridades educativas, con apoyo de la Dirección de Defensa Civil, a cargo de Fabio Giovanettoni.

Se espera por la revisión del edificio por parte de la División de Explosivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

La sucesión de amenazas de bomba en escuelas que se registró durante el año 2024 en San Pedro dio inicio a una causa judicial con una investigación de la Fiscalía Federal de San Nicolás. Como consecuencia, se desarrollaron allanamientos y hubo personas identificadas. "Hasta el momento no tuvimos novedades sobre esas investigaciones" aclaró López, en declaraciones a La Radio 92.3.

Está prevista una reunión interinstitucional para este mediodía, para establecer un abordaje ante la posibilidad de que se repitan estos episodios. "Para el turno tarde pedimos que los padres estén atentos a los comunicados institucionales para una eventual reprogramación de actividades, ya que dependemos de la revisión de la División de Explosivos" agregó la Jefa Distrital.







