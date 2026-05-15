COOPSER detalló los avances en la extensión de la red de gas y las mejoras en la Terminal de Ómnibus

El Departamento de Obras de la cooperativadifundió un nuevo informe técnico detallando los avances en la infraestructura local y los proyectos actualmente en ejecución. Los trabajos se desarrollan tanto a través delcomo mediante iniciativas propias destinadas al fortalecimiento institucional y comunitario.

En el transcurso del año 2026, la entidad completó tres nuevas obras de extensión de la red de gas natural. Los sectores beneficiados comprenden la calle Facundo Quiroga, entre Sargento Selada y Manuel Iglesias; la calle Maino, entre Rafael Naón y Maestro Reina; y la calle Independencia, entre Don Segundo Sombra y Rafael Naón. En la actualidad, se llevan adelante las gestiones administrativas para concretar la conexión a la red activa y su habilitación definitiva.

Asimismo, Coopser informó que avanza el expediente ante la prestataria Litoral Gas para la obra que alcanzará a los barrios Polo y El Escorial. Este proyecto, que se encuentra en etapa de obtención de apertura de obra, beneficiará a un total de 108 frentistas. En paralelo, dentro del esquema del FOP, se prevé la reparación de sectores específicos en la Nueva Terminal de Ómnibus, donde se reemplazará el pavimento articulado por hormigón sobre la prolongación de la Avenida 11 de Septiembre para mejorar la durabilidad del área.

En el ámbito de las obras particulares, continúa la construcción del futuro Salón Comunitario, proyecto que actualmente atraviesa el proceso de licitación para la provisión y montaje del sistema de climatización central.

Desde el Departamento de Obras recordaron que las mejoras impulsadas por el sistema FOP requieren un proceso coordinado que inicia con el interés vecinal y los estudios de factibilidad, y debe alcanzar el 70 por ciento de adhesión de los beneficiarios para proceder con la ordenanza de utilidad pública y la posterior ejecución de las tareas.



