La Secretaría de Salud expresó su preocupación por la habilitación de cigarrillos electrónicos y productos de nicotina

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro expresó su profunda preocupación ante las recientes disposiciones del Gobierno Nacional que autorizan el registro, la comercialización y la fiscalización de cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado y bolsas de nicotina . A través de un comunicado oficial, la cartera sanitaria local calificó la medida como un retroceso en salud pública , alertando sobre el impacto directo que esto tendrá en la población infantojuvenil. Las autoridades sanitarias sampedrinas advirtieron que esta decisión facilita el acceso de niñas, niños y adolescentes a productos que generan una fuerte dependencia y que no son inocuos. En ese sentido, recordaron que la nicotina afecta el desarrollo cerebral en la adolescencia , incrementa los riesgos cardiovasculares y puede producir daños severos durante el embarazo. En el caso de los dispositivos inhalados, señalaron que el consumo compromete seriamente las vías respiratorias y los pulmones .

Especialistas brindan recomendaciones ante la detección de casos del virus "Manos, pies y boca" en Jardines de Infantes

 


Ante la reciente detección de casos del virus conocido como "manos, pies y boca" en distintos jardines de infantes de la ciudad, la comunidad médica local brindó detalles sobre el comportamiento de esta enfermedad y las medidas de prevención necesarias para evitar su propagación. La patología, de carácter viral y altamente contagiosa, afecta principalmente a niños y niñas de hasta cinco o siete años de edad.

La médica pediatra Liliana Doldán explicó que se trata de un virus muy frecuente durante esta época del año y que posee un período de incubación corto. "Una vez que se entra en contacto, a los tres días ya se manifiesta la enfermedad", señaló la especialista, quien además precisó que el cuadro suele comenzar con picazón incluso antes de que aparezcan las vesículas características, similares a las de la varicela.

Doldán remarcó que, si bien la enfermedad genera un importante malestar y puede dar fiebre, generalmente no presenta complicaciones graves. "El mensaje que tenemos que transmitir es que cuando los chicos están con fiebre o tienen estos granitos, deben quedarse en casa", enfatizó. Asimismo, recomendó el uso de analgésicos y la ingesta de alimentos fríos para paliar las molestias de las llagas en la boca, advirtiendo que la consulta médica es obligatoria ante cuadros de vómitos, rechazo total a los líquidos o persistencia de la fiebre más allá del quinto día.

Características y prevención de la enfermedad

La enfermedad de manos, pies y boca es una infección causada por un grupo de virus, siendo el Coxsackie el más común. Se caracteriza por la aparición de ampollas pequeñas en las palmas de las manos, las plantas de los pies y el interior de la boca. Al ser una afección eruptiva, su transmisión se produce de persona a persona a través de secreciones nasales, saliva, el líquido de las ampollas o el contacto con superficies contaminadas.

Dado que el virus puede seguir diseminándose incluso después de que los síntomas desaparezcan, las autoridades sanitarias recomiendan intensificar el lavado de manos, desinfectar objetos de uso común y evitar compartir vasos o cubiertos. Al no existir una vacuna específica, el aislamiento preventivo en el hogar ante los primeros síntomas resulta la herramienta más efectiva para frenar los brotes en los ámbitos escolares.