El Sindicato de Municipales llamó a un paro y retención de tareas por demoras en los sueldos

El Sindicato de Trabajadores Municipales resolvió iniciar una medida de fuerza que consistirá en un paro de actividades y retención de tareas para la jornada de este viernes. La determinación gremial surge tras la confirmación por parte del Departamento Ejecutivo de que los haberes correspondientes al mes de abril recién serán depositados recién durante el transcurso de ese día.

Desde la representación de los trabajadores manifestaron su malestar ante lo que consideran una situación reiterada, ya que el cumplimiento de las obligaciones salariales se produjo nuevamente fuera de los términos legales establecidos. Los delegados hicieron hincapié en el perjuicio económico directo que esta demora ocasiona en la economía familiar de los empleados municipales, quienes deben afrontar el pago de servicios y deudas con intereses generados por el retraso en la percepción de sus ingresos.

A través de un comunicado dirigido a sus afiliados, el sector gremial llamó a mantener la unidad en el reclamo y ratificó la continuidad de las medidas de acción directa hasta que se normalice la situación. El cese de actividades afectará la atención al público en las dependencias municipales y la prestación de servicios no esenciales durante el cierre de la semana laboral.

Por el momento, las autoridades del municipio no han emitido una respuesta oficial respecto al plan de lucha anunciado, mientras que la organización sindical advirtió que la retención de tareas se mantendrá firme bajo la premisa de que no abandonarán la disputa por el pago en tiempo y forma de sus remuneraciones.