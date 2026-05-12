El Rotary recaudó más de un millón de pesos para un vacunatorio móvil durante la Carrera Rotaria

El Rotary Club de San Pedro calificó como un "éxito histórico" la realización de la 2ª Carrera Rotaria 2026, evento que logró una recaudación de 1.110.000 pesos destinados íntegramente al proyecto de adquisición de un Vacunatorio Móvil para el distrito.

La competencia deportiva y solidaria contó con la participación de 149 corredores en la línea de largada. Desde la organización destacaron el notable incremento del compromiso local, ya que 97 de los inscriptos fueron vecinos de la ciudad, una cifra que supera ampliamente los registros de la edición anterior, cuando la participación sampedrina no alcanzó los 20 atletas.

Los fondos recaudados para el equipamiento sanitario se integraron mediante 540.000 pesos provenientes de auspicios publicitarios y 570.000 pesos correspondientes a los aranceles de inscripción. Este nuevo aporte se suma a una donación previa de un millón de pesos realizada por la firma El Mercader Ferias, consolidando el avance del proyecto que busca descentralizar el acceso a la salud y la prevención en todo el partido de San Pedro.

Desde la institución rotaria agradecieron el acompañamiento de la comunidad, de los voluntarios y de los más de treinta comercios y profesionales que auspiciaron la jornada. Asimismo, resaltaron el apoyo logístico brindado por la Municipalidad de San Pedro a través de su Dirección de Tránsito y Nocturnidad, y el asesoramiento técnico de Correcaminos SAG Eventos Deportivos.

Las autoridades del club subrayaron que la respuesta ciudadana ratifica el compromiso local con las causas solidarias de impacto duradero. Bajo el lema “Unidos para hacer el bien”, el Rotary continuará con las gestiones para concretar la compra de la unidad móvil que permitirá acercar los operativos de vacunación a los barrios y localidades de la zona.



