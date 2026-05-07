El bloque de concejales Nuevos Aires anunció que solicitará formalmente al Honorable Concejo Deliberante de San Pedro el inicio de un proceso de destitución contra el edil Mauro De Rosa. La decisión de la bancada se fundamenta en la "inhabilidad moral sobreviniente" del legislador para sostener su banca tras su reincorporación el pasado 5 de mayo, en medio de una causa penal abierta por presuntos delitos contra la integridad sexual. A través de un duro comunicado, los concejales Paola Basso, Damián Mosquera y Belén Santos enfatizaron que la banca legislativa "expresa una delegación de soberanía popular, no un patrimonio personal", y que quien la ocupa "debe estar a la altura de lo que esa representación exige". En ese sentido, calificaron el regreso de De Rosa al cuerpo como una acción que "no está a la altura de esa responsabilidad".
El palista Francisco Gutiérrez Actis integrará el equipo nacional junior rumbo al Olympic Hopes 2026
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La convocatoria de la Federación Argentina de Canoas se cristalizó tras los resultados del segundo selectivo nacional, desarrollado entre el 1 y el 3 de mayo. El deportista local viene manteniendo una presencia constante en las diversas concentraciones del seleccionado, consolidándose dentro de una camada que ahora inicia una etapa de entrenamientos especializados en la ciudad de La Plata.
En esta fase de preparación, el equipo nacional junior, conformado por seis palistas, se enfocará en el desarrollo de trabajos de pista y evaluaciones técnicas. Según informaron desde el entorno deportivo, todavía no se han definido las pruebas, distancias ni las embarcaciones específicas en las que competirá cada integrante, resoluciones que se tomarán en función del rendimiento durante las concentraciones previas al viaje a Europa.
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