El palista Francisco Gutiérrez Actis integrará el equipo nacional junior rumbo al Olympic Hopes 2026

Francisco Gutiérrez Actis, representante del Club Náutico San Pedro, fue confirmado oficialmente como integrante del equipo nacional junior de canotaje. El palista sampedrino formará parte del proceso de preparación de la Selección Argentina con vistas al Olympic Hopes 2026, una de las competencias internacionales juveniles más prestigiosas del calendario, que se llevará a cabo del 17 al 20 de septiembre en Bratislava, Eslovaquia.

La convocatoria de la Federación Argentina de Canoas se cristalizó tras los resultados del segundo selectivo nacional, desarrollado entre el 1 y el 3 de mayo. El deportista local viene manteniendo una presencia constante en las diversas concentraciones del seleccionado, consolidándose dentro de una camada que ahora inicia una etapa de entrenamientos especializados en la ciudad de La Plata.

En esta fase de preparación, el equipo nacional junior, conformado por seis palistas, se enfocará en el desarrollo de trabajos de pista y evaluaciones técnicas. Según informaron desde el entorno deportivo, todavía no se han definido las pruebas, distancias ni las embarcaciones específicas en las que competirá cada integrante, resoluciones que se tomarán en función del rendimiento durante las concentraciones previas al viaje a Europa.



