El Municipio recordó que el trámite del Certificado Único de Discapacidad es gratuito y sin intermediarios

La Secretaría de Desarrollo de la Comunidad del Municipio de San Pedro emitió un comunicado oficial para informar a la ciudadanía que la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un trámite estrictamente gratuito. La aclaración surge a partir de diversas consultas recibidas por la administración local ante el ofrecimiento de gestores particulares que prometen facilitar el acceso al documento.

Desde el área de Discapacidad recalcaron que ninguna persona ajena a la estructura municipal cuenta con autorización para garantizar turnos, acelerar los plazos administrativos o asegurar la entrega del certificado de manera anticipada. Las autoridades subrayaron que los tiempos de evaluación, aprobación y entrega están sujetos a procedimientos técnicos que no pueden ser alterados mediante pagos ni intervenciones externas de supuestos contactos.

La dependencia municipal recordó que el asesoramiento, el acompañamiento y el seguimiento de cada solicitud se realizan exclusivamente a través de los canales oficiales. El objetivo de este esquema es resguardar a los solicitantes de posibles estafas o cobros indebidos por un servicio que el Estado garantiza sin costo alguno para los vecinos del partido.

En este sentido, se instó a las personas interesadas en iniciar, renovar o consultar el estado de su trámite a dirigirse personalmente a la sede central de la Oficina de Discapacidad, situada en la intersección de las calles Rivadavia y Oliveira Cézar. Asimismo, la atención se encuentra disponible en los diversos operativos descentralizados que el área despliega regularmente en los barrios y localidades rurales para asegurar la cobertura territorial del servicio.