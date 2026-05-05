Presentan proyecto para imponer el nombre de Aurora López al Centro de Salud de Canaletas

Los concejales Ariel Rey y Mariana Reynoso elevaron al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca denominar comoal actual centro de atención primaria de dicho barrio. La iniciativa surge en vísperas del 20° aniversario del fallecimiento de Delia Aurora López de Aguilar, figura emblemática de la zona por su vasta trayectoria en el trabajo solidario y comunitario.

El documento presentado destaca que el próximo 25 de junio de 2026 se cumplirán dos décadas de la partida de "Aurora", quien falleció a los 86 años dejando un profundo legado en la memoria colectiva local. Desde su hogar, popularmente conocido como "su rancho", López desarrolló durante años una labor desinteresada que incluía la organización de colectas de alimentos, ropa y juguetes, además de brindar contención social a los sectores más vulnerables del barrio.

Entre los fundamentos del proyecto, los autores subrayan que la labor de Aurora López trascendió el ámbito vecinal, obteniendo en vida reconocimientos oficiales por parte del municipio en el marco del Día de la Mujer. Asimismo, su impronta fue recogida por la cultura local, siendo mencionada en la obra literaria del escritor Marino Fabianesi. Según el texto legislativo, los valores de cuidado y asistencia que representó la vecina guardan una sintonía directa con la misión social de los centros de salud primaria.

De aprobarse la normativa, el centro asistencial mantendrá su referencia geográfica original pero sumará el nombre de la histórica referente. El proyecto también contempla la autorización al Departamento Ejecutivo para la colocación de una placa conmemorativa en el edificio y extiende una invitación especial a familiares e instituciones de Canaletas para participar del acto oficial de imposición de nombre.