Presentan proyecto para imponer el nombre de Aurora López al Centro de Salud de Canaletas

Los concejales Ariel Rey y Mariana Reynoso elevaron al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca denominar como "Centro de Salud Canaletas - Aurora López" al actual centro de atención primaria de dicho barrio. La iniciativa surge en vísperas del 20° aniversario del fallecimiento de Delia Aurora López de Aguilar, figura emblemática de la zona por su vasta trayectoria en el trabajo solidario y comunitario.
Entre los fundamentos del proyecto, los autores subrayan que la labor de Aurora López trascendió el ámbito vecinal, obteniendo en vida reconocimientos oficiales por parte del municipio en el marco del Día de la Mujer. Asimismo, su impronta fue recogida por la cultura local, siendo mencionada en la obra literaria del escritor Marino Fabianesi. Según el texto legislativo, los valores de cuidado y asistencia que representó la vecina guardan una sintonía directa con la misión social de los centros de salud primaria.
De aprobarse la normativa, el centro asistencial mantendrá su referencia geográfica original pero sumará el nombre de la histórica referente. El proyecto también contempla la autorización al Departamento Ejecutivo para la colocación de una placa conmemorativa en el edificio y extiende una invitación especial a familiares e instituciones de Canaletas para participar del acto oficial de imposición de nombre.