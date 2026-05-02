Pusieron en marcha el proyecto de intervención con mosaicos en homenaje a Agenor Almada

  Comenzó la transformación integral del Paseo Agenor Almada a través de una intervención artística colectiva que reúne a muralistas de diversos puntos del país. Durante la jornada de este sábado, más de 40 artistas especializados en la técnica de mosaiquismo dieron inicio a la primera etapa de este proyecto que busca poner en valor el espacio público y rendir tributo a la figura del emblemático nadador sampedrino. La iniciativa, que cuenta con la coordinación general de la arquitecta María Luz Méndez, se propone intervenir las estructuras del paseo con obras que fusionan la identidad local y el arte contemporáneo. El despliegue de los realizadores atrajo la atención de vecinos y turistas que se acercaron a observar el proceso de composición de los murales.

El Maxi Vóley de Los Andes se quedó con la fecha de la Liga Regional en Villa Ramallo


El equipo femenino de Maxi Vóley del Club Atlético Los Andes se consagró ganador de la segunda fecha de la divisional C de la Liga Regional de Promocionales, tras redondear una actuación invicta en la jornada disputada este fin de semana en Villa Ramallo. El conjunto sampedrino logró imponerse en sus tres compromisos, superando a rivales de Ramallo, San Nicolás y Villa Constitución para quedar en lo más alto de la clasificación.

El torneo, que cuenta con la participación de 18 equipos distribuidos en distintas sedes, tuvo como escenario para este grupo el gimnasio de la Escuela Técnica Bonifacio Velázquez. 


Allí, Los Andes demostró un sólido nivel de juego que le permitió adjudicarse la fecha tras vencer en la final a Somisa A, relegando a las nicoleñas al segundo puesto del podio. La tabla de posiciones de la jornada se completó con El Fortín en tercer lugar, seguido por Santa María, Rojo B y Somisa B.

El equipo de San Pedro marcó un crecimiento en la competencia regional, mejorando la performance obtenida en la fecha inicial desarrollada en Baradero, donde habían alcanzado la tercera ubicación. 

El plantel ganador estuvo conformado por Alejandra Ojeda, Joly Amma, Poky Alemis, Patricia Miranda, Katy Jacobo, Irina Nouet y Patricia Passini.