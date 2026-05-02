El Maxi Vóley de Los Andes se quedó con la fecha de la Liga Regional en Villa Ramallo



El equipo femenino de Maxi Vóley del Club Atlético Los Andes se consagró ganador de la segunda fecha de la divisional C de la Liga Regional de Promocionales, tras redondear una actuación invicta en la jornada disputada este fin de semana en Villa Ramallo. El conjunto sampedrino logró imponerse en sus tres compromisos, superando a rivales de Ramallo, San Nicolás y Villa Constitución para quedar en lo más alto de la clasificación. , tras redondear una actuación invicta en la jornada disputada este fin de semana en Villa Ramallo., superando a rivales de Ramallo, San Nicolás y Villa Constitución para quedar en lo más alto de la clasificación.

El torneo, que cuenta con la participación de 18 equipos distribuidos en distintas sedes, tuvo como escenario para este grupo el gimnasio de la Escuela Técnica Bonifacio Velázquez.

Allí, Los Andes demostró un sólido nivel de juego que le permitió adjudicarse la fecha tras vencer en la final a Somisa A, relegando a las nicoleñas al segundo puesto del podio. La tabla de posiciones de la jornada se completó con El Fortín en tercer lugar, seguido por Santa María, Rojo B y Somisa B.

El equipo de San Pedro marcó un crecimiento en la competencia regional, mejorando la performance obtenida en la fecha inicial desarrollada en Baradero, donde habían alcanzado la tercera ubicación.

El plantel ganador estuvo conformado por Alejandra Ojeda, Joly Amma, Poky Alemis, Patricia Miranda, Katy Jacobo, Irina Nouet y Patricia Passini.