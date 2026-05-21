El impacto en San Pedro de la quita de subsidios al gas natural que ya recibió media sanción en Diputados

La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto de ley impulsado por La Libertad Avanza y sus bloques aliados que restringe el alcance geográfico del régimen de "Zona Fría", una medida que, de ser ratificada por el Senado, impactará de manera directa en las tarifas de gas de 94 municipios de la provincia de Buenos Aires, incluido el partido de San Pedro.

La iniciativa promovida por la administración central busca achicar el beneficio y retornar al esquema original establecido en 2002, el cual concentraba los subsidios al consumo de gas natural en las provincias de la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. Con esta modificación, quedarán excluidas las regiones incorporadas durante la ampliación del marco regulatorio, una decisión que afectará a unos 3.350.000 hogares repartidos entre territorio bonaerense, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis.

En el plano de la provincia de Buenos Aires, las estimaciones oficiales y sectoriales indican que un total de 1.240.000 hogares perderán los descuentos vigentes, lo que representa el 20 por ciento del universo total de usuarios de la jurisdicción. Para los distritos afectados, entre los que se encuentra San Pedro junto a localidades vecinas como Baradero, Ramallo, San Nicolás y Pergamino, la supresión del beneficio se traducirá en incrementos sobre las facturas finales que oscilarán entre el 40 y el 100 por ciento, según los niveles de consumo y la categorización residencial.

Para la comunidad de San Pedro y el resto de los municipios del corredor norte bonaerense, el impacto económico resultará sustancial debido a que el subsidio actual morigera el costo estacional del servicio en épocas de bajas temperaturas. Bajo el esquema técnico que propone la nueva normativa, el beneficio ya no abarcará el total de la factura facturada por las prestatarias locales, sino que se limitará únicamente al precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, reduciendo el margen de descuento que hoy varía entre el 30 y el 50 por ciento.

A nivel presupuestario, fuentes del Poder Ejecutivo nacional señalaron que el sistema actual se financia mediante un recargo del 7,5 por ciento sobre el precio del gas que abonan todos los usuarios del país. Sin embargo, argumentaron que durante el período anterior el fondo recaudado resultó insuficiente para cubrir la totalidad de la demanda de las zonas frías ampliadas, generando un déficit sectorial que el Gobierno nacional busca corregir con esta reforma estructural para obtener un ahorro fiscal estimado.

El nuevo esquema prevé que más de 1,69 millones de hogares de la zona ampliada cuyos ingresos mensuales superen las tres canastas básicas dejen de percibir el beneficio de manera automática. No obstante, desde el área de Energía de la Nación aclararon que se implementará un Subsidio Energético Focalizado para intentar mantener un esquema de asistencia acotado en aquellos hogares vulnerables que logren cumplimentar los requisitos del reempadronamiento oficial.



