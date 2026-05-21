Ampliación de la red de agua y cloacas en la zona del Cementero Parque en un trabajo conjunto del Municipio y vecinos

La Secretaría de Servicios Públicos, puso en marcha una serie de trabajos de ampliación de la red de agua potable y desagües cloacales en la intersección de las calles Benito Urraco y Crucero General Belgrano, en la zona periférica al Cementerio Parque local.

La intervención de infraestructura sanitaria se ejecuta bajo una modalidad de esfuerzo compartido entre el Estado municipal y la comunidad local. Mediante este esquema de articulación, las familias residentes de la zona afectada realizan la compra y el aporte de los materiales necesarios, mientras que la administración local asume la provisión de la mano de obra, el despliegue de la maquinaria pesada y el seguimiento técnico correspondiente para el desarrollo de las tareas en la vía pública.

Desde el Departamento Ejecutivo local destacaron que este formato de gestión conjunta ya se viene replicando de manera coordinada en distintos sectores del distrito con el objetivo de agilizar la extensión de los servicios básicos. De acuerdo con el informe técnico de las cuadrillas municipales, la finalización de los trabajos en este sector permitirá incorporar formalmente a nuevos usuarios a la red de infraestructura urbana, mejorando las condiciones de salubridad ambiental y la calidad de vida de los vecinos de ese sector de la ciudad.



