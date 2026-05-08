El Club Atlético Mitre presenta "De la Salta al Corazón", un libro que recorre su historia

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) continúa con las acciones de fiscalización en territorio tras la detección de la plaga Diaphorina citri en la localidad de San Pedro. Este insecto es el vector del Huanglongbing (HLB), considerada la enfermedad más devastadora para los cítricos a nivel mundial. En esta nueva etapa de monitoreo, agentes especializados del Centro Regional Buenos Aires Norte realizaron relevamientos en sectores del arbolado urbano y en cercos de trifolio ubicados en zonas rurales. Estas tareas complementan las actividades de control que el organismo ya viene ejecutando de manera regular en viveros productores y montes comerciales de la región.
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El Club Atlético Mitre realizará este viernes a las 20 horas la presentación oficial del libro "De la Salta al Corazón", una obra que reconstruye el trayecto institucional de la entidad roja y negra. La cita tendrá lugar en la sede social ubicada en la intersección de las calles Rivadavia y Ruiz Moreno.
El libro, escrito por Germán Codó, ofrece una exhaustiva recopilación de historias, anécdotas y datos estadísticos que abarcan desde la fundación del club en 1932 hasta la actualidad en 2024. El trabajo busca rescatar la identidad de la institución a través de sus protagonistas y los hitos deportivos y sociales que marcaron sus más de nueve décadas de vida.
Durante el evento, el autor estará acompañado por integrantes de la comisión directiva, socios históricos, deportistas de las diversas disciplinas y simpatizantes. La presentación se perfila como un encuentro de hondo sentido comunitario, orientado a celebrar el legado cultural y deportivo de una de las instituciones más emblemáticas de la ciudad de San Pedro.
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