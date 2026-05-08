El Club Atlético Mitre presenta "De la Salta al Corazón", un libro que recorre su historia

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El Club Atlético Mitre realizará este viernes a las 20 horas la presentación oficial del libro "De la Salta al Corazón", una obra que reconstruye el trayecto institucional de la entidad roja y negra. La cita tendrá lugar en la sede social ubicada en la intersección de las calles Rivadavia y Ruiz Moreno.

El libro, escrito por Germán Codó, ofrece una exhaustiva recopilación de historias, anécdotas y datos estadísticos que abarcan desde la fundación del club en 1932 hasta la actualidad en 2024. El trabajo busca rescatar la identidad de la institución a través de sus protagonistas y los hitos deportivos y sociales que marcaron sus más de nueve décadas de vida.

Durante el evento, el autor estará acompañado por integrantes de la comisión directiva, socios históricos, deportistas de las diversas disciplinas y simpatizantes. La presentación se perfila como un encuentro de hondo sentido comunitario, orientado a celebrar el legado cultural y deportivo de una de las instituciones más emblemáticas de la ciudad de San Pedro.