Un motociclista de 23 años resultó herido tras un choque

Un accidente de tránsito se registró este jueves, cuando una motocicleta y un automóvil colisionaron por causas que aún se intentan establecer. El hecho ocurrió en el cruce de las calles Lucio Mansilla y 25 de Mayo, lugar al que acudió personal policial tras recibir el alerta por el siniestro.

En el impacto se vieron involucrados una motocicleta Gilera de 150 cc, de color negro, en la que circulaba un joven de 23 años, y un automóvil Chery naranja, conducido por un hombre de 63 años. Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor debió ser asistido y trasladado al nosocomio local.

Tras ser evaluado por el personal médico del hospital, se informó que el joven presentaba lesiones de carácter leve. En el caso tomó intervención la fiscalía local, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del incidente.