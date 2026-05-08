Un motociclista de 23 años resultó herido tras un choque

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) continúa con las acciones de fiscalización en territorio tras la detección de la plaga Diaphorina citri en la localidad de San Pedro. Este insecto es el vector del Huanglongbing (HLB), considerada la enfermedad más devastadora para los cítricos a nivel mundial. En esta nueva etapa de monitoreo, agentes especializados del Centro Regional Buenos Aires Norte realizaron relevamientos en sectores del arbolado urbano y en cercos de trifolio ubicados en zonas rurales. Estas tareas complementan las actividades de control que el organismo ya viene ejecutando de manera regular en viveros productores y montes comerciales de la región.
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Un accidente de tránsito se registró este jueves, cuando una motocicleta y un automóvil colisionaron por causas que aún se intentan establecer. El hecho ocurrió en el cruce de las calles Lucio Mansilla y 25 de Mayo, lugar al que acudió personal policial tras recibir el alerta por el siniestro.
En el impacto se vieron involucrados una motocicleta Gilera de 150 cc, de color negro, en la que circulaba un joven de 23 años, y un automóvil Chery naranja, conducido por un hombre de 63 años. Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor debió ser asistido y trasladado al nosocomio local.
Tras ser evaluado por el personal médico del hospital, se informó que el joven presentaba lesiones de carácter leve. En el caso tomó intervención la fiscalía local, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del incidente.
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