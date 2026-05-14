Con De Rosa en el recinto y Vlaeminck ausente, sesionó el HCD tras dos semanas de tensión

El Concejo Deliberante desarrolló su primera sesión ordinaria de mayo, luego de atravesar dos semanas de tensión por la situación generada en torno al regreso a su banca del concejal Mauro De Rosa.  El edil de Acuerdo Vecinal San Pedro presentó esta semana una nota en la que impugna cualquier procedimiento futuro de destitución o comisión investigadora en su contra. Incluso, advirtió que podría promover acciones por daños y perjuicios contra sus pares que intenten avanzar en tal sentido. 

El camión de pastas y lácteos a precios accesibles llega a San Pedro y las localidades

 

El Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, en coordinación con el municipio local, llevará adelante este viernes 15 y sábado 16 de mayo una nueva jornada del programa de comercialización de pastas y lácteos a precios accesibles. La iniciativa recorrerá tanto la ciudad cabecera como las distintas localidades del partido para facilitar el acceso de los vecinos a productos de la canasta básica.

El cronograma de actividades comenzará el viernes 15 de mayo con presencia simultánea en varios puntos del distrito. Durante la mañana, de 8:30 a 13:00, las unidades móviles se ubicarán frente a las delegaciones municipales de Río Tala y Gobernador Castro. Por la tarde, el operativo se trasladará a Pueblo Doyle, donde funcionará de 14:00 a 15:30 frente a la plaza principal, y a Santa Lucía, donde atenderá de 15:30 a 18:00 frente a la delegación. La jornada del viernes concluirá en Vuelta de Obligado, con atención de 16:30 a 18:00 en la Plaza Santiago Moreira.

El cierre de la campaña tendrá lugar el sábado 16 de mayo en la ciudad de San Pedro. El camión de pastas y lácteos se instalará en la Plaza Constitución, donde los vecinos podrán acercarse en el horario de 8:30 a 14:00.