El camión de pastas y lácteos a precios accesibles llega a San Pedro y las localidades



El Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, en coordinación con el municipio local, llevará adelante este viernes 15 y sábado 16 de mayo una nueva jornada del programa de comercialización de pastas y lácteos a precios accesibles. La iniciativa recorrerá tanto la ciudad cabecera como las distintas localidades del partido para facilitar el acceso de los vecinos a productos de la canasta básica. El Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, en coordinación con el municipio local, llevará adelante este viernes 15 y sábado 16 de mayo una nueva jornada del programa de comercialización de pastas y lácteos a precios accesibles. La iniciativa recorrerá tanto la ciudad cabecera como las distintas localidades del partido para facilitar el acceso de los vecinos a productos de la canasta básica.

El cronograma de actividades comenzará el viernes 15 de mayo con presencia simultánea en varios puntos del distrito. Durante la mañana, de 8:30 a 13:00, las unidades móviles se ubicarán frente a las delegaciones municipales de Río Tala y Gobernador Castro. Por la tarde, el operativo se trasladará a Pueblo Doyle, donde funcionará de 14:00 a 15:30 frente a la plaza principal, y a Santa Lucía, donde atenderá de 15:30 a 18:00 frente a la delegación. La jornada del viernes concluirá en Vuelta de Obligado, con atención de 16:30 a 18:00 en la Plaza Santiago Moreira.

El cierre de la campaña tendrá lugar el sábado 16 de mayo en la ciudad de San Pedro. El camión de pastas y lácteos se instalará en la Plaza Constitución, donde los vecinos podrán acercarse en el horario de 8:30 a 14:00.



