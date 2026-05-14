Reyna Altolaguirre se prepara para el estreno de "Charlie y la Fábrica de Chocolate" en el Gran Rex

Reyna Altolaguirre, una joven bailarina y cantante sampedrina de 19 años, forma parte del elenco de la gran apuesta de la cartelera teatral de la temporada invernal.

Heredera de una familia de artistas, Reyna se preparó durante toda la vida para la ambiciosa puesta de "Charlie y la fábrica de chocolate", el musical que desembarca en el Teatro Gran Rex este 4 de junio. Con el rol de la caprichosa Veruca Salt, Altolaguirre integra el "elenco fucsia", el equipo encargado de abrir la temporada que se extenderá hasta agosto.

La producción, encabezada porcomo Willy Wonka, junto a, apuesta por un despliegue visual que busca elevar el estándar del teatro musical local. Para Altolaguirre, la oportunidad llegó tras un proceso de casting que comenzó de forma azarosa., relató en una entrevista con el programa

El filtro fue riguroso: de 1.800 postulantes iniciales, solo 40 llegaron a la instancia final. La confirmación de su ingreso al elenco llegó con la entrega de una caja con el mítico "Golden Ticket" en la puerta de su casa. "Es la mejor producción de Argentina, estoy muy agradecida con la oportunidad", afirmó la actriz, quien debió trabajar la construcción de un personaje basado en el exceso y el capricho material, rasgos ajenos a su perfil personal.

El musical cuenta con cuatro elencos infantiles debido a la rotación horaria de los menores. Reyna, quien cumple 20 años en junio, es la mayor de este grupo, como un puente con el ensamble profesional. Según la intérprete, la obra se inclina más hacia la estructura de los musicales de Broadway que hacia las adaptaciones cinematográficas previas., expresó, emocionada.







