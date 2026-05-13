El buque Lolita cargará 33 mil toneladas de trigo en el puerto

El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro informó que arribará en las próximas horas el buquea la terminal local. La embarcación, de bandera de Liberia y procedente de Nigeria, tiene programadas operaciones de carga en el muelle Elevador.

El navío cuenta con una eslora de 182,94 metros y tiene prevista la carga de 33.000 toneladas de trigo. De acuerdo con la planificación de la actividad portuaria, una vez completada la estiba, el buque partirá con destino a Brasil.

Esta operación de exportación se suma a los movimientos registrados en el puerto local durante el año 2026, vinculados al transporte de cereales hacia el mercado regional.