Katopodis encabeza un encuentro regional para debatir el plan estratégico de infraestructura

  El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis , encabezará mañana jueves en San Pedro la segunda jornada del encuentro regional denominado “¿Cuánto futuro cabe en la Provincia de Buenos Aires?” . La iniciativa busca establecer un espacio de diálogo para el diseño de una agenda de desarrollo y obra pública en el territorio bonaerense. El evento se desarrollará entre las 09:00 y las 16:00 en el hotel ubicado en Máximo Millán 1720 . La convocatoria reúne a actores estratégicos y referentes de la sociedad civil pertenecientes a los municipios de San Pedro, Baradero, Campana, Ramallo, San Nicolás y Zárate , integrantes de la región norte de la provincia.

El buque Lolita cargará 33 mil toneladas de trigo en el puerto

 


El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro informó que arribará en las próximas horas el buque Lolita a la terminal local. La embarcación, de bandera de Liberia y procedente de Nigeria, tiene programadas operaciones de carga en el muelle Elevador.

El navío cuenta con una eslora de 182,94 metros y tiene prevista la carga de 33.000 toneladas de trigo. De acuerdo con la planificación de la actividad portuaria, una vez completada la estiba, el buque partirá con destino a Brasil.

Esta operación de exportación se suma a los movimientos registrados en el puerto local durante el año 2026, vinculados al transporte de cereales hacia el mercado regional.