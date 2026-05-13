El buque Lolita cargará 33 mil toneladas de trigo en el puerto

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis , encabezará mañana jueves en San Pedro la segunda jornada del encuentro regional denominado “¿Cuánto futuro cabe en la Provincia de Buenos Aires?” . La iniciativa busca establecer un espacio de diálogo para el diseño de una agenda de desarrollo y obra pública en el territorio bonaerense. El evento se desarrollará entre las 09:00 y las 16:00 en el hotel ubicado en Máximo Millán 1720 . La convocatoria reúne a actores estratégicos y referentes de la sociedad civil pertenecientes a los municipios de San Pedro, Baradero, Campana, Ramallo, San Nicolás y Zárate , integrantes de la región norte de la provincia.
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El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro informó que arribará en las próximas horas el buque Lolita a la terminal local. La embarcación, de bandera de Liberia y procedente de Nigeria, tiene programadas operaciones de carga en el muelle Elevador.
El navío cuenta con una eslora de 182,94 metros y tiene prevista la carga de 33.000 toneladas de trigo. De acuerdo con la planificación de la actividad portuaria, una vez completada la estiba, el buque partirá con destino a Brasil.
Esta operación de exportación se suma a los movimientos registrados en el puerto local durante el año 2026, vinculados al transporte de cereales hacia el mercado regional.
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